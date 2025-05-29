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Mantarlı Pratik Simit

Mantarlı Pratik Simit
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Dışı çıtır, içi lezzet dolu bir atıştırmalık: Mantarlı Pratik Simit ile fırından çıkan sıcacık mutluluğa hazır olun!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kek unu ve yoğurdu karıştırma kabına alarak yoğurun. Zeytin, mantar ve biberiye ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamurun üzerini kapatarak 10 dakika dinlendirin.
  • 2
    Sürenin sonunda hamuru 8 eşit parçaya ayırın. Elinizde yuvarlayarak uzun hamurlar elde edin. Bir adet hamurun iki ucunu iki elinizle tutun ve ters yönlere çevirin.
  • 3
    Uçlarını birleştirip yuvarlak hale getirin. Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Bolca susam ve az miktarda çörek otu serpin.
  • 4
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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