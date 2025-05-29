Mantarlı Pratik Simit
Dışı çıtır, içi lezzet dolu bir atıştırmalık: Mantarlı Pratik Simit ile fırından çıkan sıcacık mutluluğa hazır olun!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek unu ve yoğurdu karıştırma kabına alarak yoğurun. Zeytin, mantar ve biberiye ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamurun üzerini kapatarak 10 dakika dinlendirin.
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2
Sürenin sonunda hamuru 8 eşit parçaya ayırın. Elinizde yuvarlayarak uzun hamurlar elde edin. Bir adet hamurun iki ucunu iki elinizle tutun ve ters yönlere çevirin.
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3
Uçlarını birleştirip yuvarlak hale getirin. Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Bolca susam ve az miktarda çörek otu serpin.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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