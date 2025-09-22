Soslu Antrikot
Özel akşam yemeklerinizin yıldızı olmaya aday! Soslu antrikot, hem göze hem de damağa hitap eden, sofistike ve unutulmaz bir lezzet deneyimi sunar.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Sos için tüm soso malzemesini iyice çırpın. Antrikotları bir kaba alın. Üzerine sosu gezdirin. Elinizle iyice ovun ve en az 15 dakika marine edin (vaktiniz varsa 2 saat buzdolabında bekletin).
-
2
Barbeküyü hazırlayın. Marine edilen etlerin her yüzünü 3-4 dakika kadar pişirin. Pişirme süresini, etin kalınlığına ve tercih ettiğiniz pişme derecesine göre ayarlayın.
-
3
Pişen etleri kesme tahtasına alın. Etin üzerindeki sostan kalma biberiye, sarımsak kalıntılarını alın. 4-5 dakika dinlendirin. Ardından keskin bir bıçakla dilimleyin.
-
4
Servis tabağına alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Bağ Bozumu Sofrası
- Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
- Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...ABONE OL