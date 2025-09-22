Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Soslu antrikot

Soslu Antrikot

Soslu Antrikot
ORTA 30 DAKİKA

Özel akşam yemeklerinizin yıldızı olmaya aday! Soslu antrikot, hem göze hem de damağa hitap eden, sofistike ve unutulmaz bir lezzet deneyimi sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sos için tüm soso malzemesini iyice çırpın. Antrikotları bir kaba alın. Üzerine sosu gezdirin. Elinizle iyice ovun ve en az 15 dakika marine edin (vaktiniz varsa 2 saat buzdolabında bekletin).

  • 2

    Barbeküyü hazırlayın. Marine edilen etlerin her yüzünü 3-4 dakika kadar pişirin. Pişirme süresini, etin kalınlığına ve tercih ettiğiniz pişme derecesine göre ayarlayın.

  • 3

    Pişen etleri kesme tahtasına alın. Etin üzerindeki sostan kalma biberiye, sarımsak kalıntılarını alın. 4-5 dakika dinlendirin. Ardından keskin bir bıçakla dilimleyin.

  • 4

    Servis tabağına alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

