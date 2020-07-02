Mantarlı Pastırmalı Ravioli
Taze mantar ve pastırmanın yoğun tadı, ince hamurun içinde buluşarak sofistike ve doyurucu bir İtalyan klasiği sunar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ravioli'yi tuzlu suda 8-10 dakika haşlayın, daha sonra suyunu süzüp kenara alın.
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2
Geniş bir tavada tereyağını eritin. İnce kıyılmış mantar ve pastırma dilimlerini ekleyip yüksek ateşte sotelemeye başlayın. Mantar suyunu salmadan pişirip ocaktan almadan önce ravioliyi ekleyerek harmanlayın.
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3
En son ince kıyılmış fesleğen yaprakları, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp servis yapın.
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