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Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Mantarlı pastırmalı ravioli

Mantarlı Pastırmalı Ravioli

Taze mantar ve pastırmanın yoğun tadı, ince hamurun içinde buluşarak sofistike ve doyurucu bir İtalyan klasiği sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ravioli'yi tuzlu suda 8-10 dakika haşlayın, daha sonra suyunu süzüp kenara alın.

  • 2

    Geniş bir tavada tereyağını eritin. İnce kıyılmış mantar ve pastırma dilimlerini ekleyip yüksek ateşte sotelemeye başlayın. Mantar suyunu salmadan pişirip ocaktan almadan önce ravioliyi ekleyerek harmanlayın.

  • 3

    En son ince kıyılmış fesleğen yaprakları, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp servis yapın.

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