Böğürtlen ve frenküzümü soslu mezgit

Böğürtlen ve Frenküzümü Soslu Mezgit

ORTA 30 DAKİKA

Sofistike bir akşam yemeği için aradığınız o özel lezzet: Böğürtlen ve Frenküzümü Soslu Mezgit. Balığın narin dokusuyla orman meyvelerinin tatlı-ekşi uyumu, damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak. Bu sıra dışı tarifle misafirlerinizi şaşırtmaya hazır olun!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Üzeri için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını, ince doğranmış ceviz içini, kıyılmış sarımsakları, galeta ununu, tuzu ve kuru kekiği ekleyip karıştırın.

  • 2

    Hazırladığınız karışımı fileto balıkların üzerine özenle yerleştirin.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika pişirin.

  • 4

    Sos için tüm malzemeyi sos tenceresine aktarın. Birkaç taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sosunuz hazır.

  • 5

    Çağla bademleri de ikiye kesip zeytinyağında sote etin.

  • 6

    Servis için hazırladığınız sosu servis tabağına dökün, üzerine fırında pişirdiğiniz balıkları ve çağla bademleri yerleştirin. Dilerseniz üzerine sızma zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Bekletmeden servis yapın.

