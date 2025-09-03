Sofistike bir akşam yemeği için aradığınız o özel lezzet: Böğürtlen ve Frenküzümü Soslu Mezgit. Balığın narin dokusuyla orman meyvelerinin tatlı-ekşi uyumu, damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak. Bu sıra dışı tarifle misafirlerinizi şaşırtmaya hazır olun!