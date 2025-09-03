Böğürtlen ve Frenküzümü Soslu Mezgit
Sofistike bir akşam yemeği için aradığınız o özel lezzet: Böğürtlen ve Frenküzümü Soslu Mezgit. Balığın narin dokusuyla orman meyvelerinin tatlı-ekşi uyumu, damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak. Bu sıra dışı tarifle misafirlerinizi şaşırtmaya hazır olun!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Üzeri için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını, ince doğranmış ceviz içini, kıyılmış sarımsakları, galeta ununu, tuzu ve kuru kekiği ekleyip karıştırın.
-
2
Hazırladığınız karışımı fileto balıkların üzerine özenle yerleştirin.
-
3
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika pişirin.
-
4
Sos için tüm malzemeyi sos tenceresine aktarın. Birkaç taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sosunuz hazır.
-
5
Çağla bademleri de ikiye kesip zeytinyağında sote etin.
-
6
Servis için hazırladığınız sosu servis tabağına dökün, üzerine fırında pişirdiğiniz balıkları ve çağla bademleri yerleştirin. Dilerseniz üzerine sızma zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Bekletmeden servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler