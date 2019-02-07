Fırında Hindi

Beşamel sos için tereyağını eritin. Un ekleyip karıştırın. Ardından azar azar sütü ilave edin ve kaynayana kadar karıştırın. Tuzunu ayarlayıp, ocaktan alın. Hindi soteyi fırın kaplarına alın. Üzerlerine beşamel sos gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında renk değiştirene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.