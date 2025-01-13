Izgara Tavuk Göğsü

Izgara Tavuk Göğsü
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk göğsü için zeytinyağı, ince kıyılmış arpacık soğan, tarhun, limon suyu, portakal suyu, tuz ve karabiberi geniş bir kaba alıp harmanlayın.
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2
Tavuk etlerini ilave edip buzdolabında 2 saat dinlendirin. Daha sonra barbekü ızgarasının düşük ateş bölümüne yerleştirip 8 dakika pişirin. Tavukların diğer taraflarını çevirip 8 dakika pişirin ve ızgaradan alın.
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3
Servis için Akdeniz yeşilliklerini servis tabağına alın. Domatesleri ikiye kesip tabağa yerleştirin. Tuz ve karabiber serpin. Pişen tavuk etlerini dilimleyip salatanın üzerine yerleştirerek servis yapın.
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