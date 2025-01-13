Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Izgara tavuk göğsü

Izgara Tavuk Göğsü

Izgara Tavuk Göğsü
16 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tavuk göğsü için zeytinyağı, ince kıyılmış arpacık soğan, tarhun, limon suyu, portakal suyu, tuz ve karabiberi geniş bir kaba alıp harmanlayın.

  • 2

    Tavuk etlerini ilave edip buzdolabında 2 saat dinlendirin. Daha sonra barbekü ızgarasının düşük ateş bölümüne yerleştirip 8 dakika pişirin. Tavukların diğer taraflarını çevirip 8 dakika pişirin ve ızgaradan alın.

  • 3

    Servis için Akdeniz yeşilliklerini servis tabağına alın. Domatesleri ikiye kesip tabağa yerleştirin. Tuz ve karabiber serpin. Pişen tavuk etlerini dilimleyip salatanın üzerine yerleştirerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Balıkbudu Köfte
ORTA 20 DAKİKA

Balıkbudu Köfte

Soya Soslu ve Limonlu Tavuk
ORTA 10 DAKİKA

Soya Soslu ve Limonlu Tavuk

Fırında Pazılı Levrek
ORTA 30 DAKİKA

Fırında Pazılı Levrek

Vegan Lazanya Tarifi
ORTA 30 DAKİKA

Vegan Lazanya Tarifi