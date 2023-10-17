Tarif Ara
Öğünler Gluten İçeren Ekmekler Muzlu ekmek tarifi

Muzlu Ekmek Tarifi

Muzlu Ekmek Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Yumuşak ve tatlı bir ekmek tarifi olan bu Banana Bread tarifi, hem kolay hem de lezzetli. Günün her saayi yemek isteyeceğiniz muzlu ekmek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Büyük bir kapta yumurta, vanilya ve tereyağını karıştırın. Üzerine ezilmiş muzları ekleyip karıştırmaya devam edin.

  • 2

    Kabartma tozu, tuz, tarçın ve şekeri katıp, karıştırın. Üzerine unu yavaş yavaş ekleyin ve hafif bir şekilde karıştırın.

  • 3

    Pişirme kağıdı ile kaplanmış orta boy baton bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin.

  • 4

    Sürenin sonunda ekmeğin üzerine kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.

  • 5

    Fırından alıp kalıbın içinde 10-15 dakika soğumaya bırakın. Dilimledikten sonra servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Bol Tahıllı Ekmek Tarifi
KOLAY

Bol Tahıllı Ekmek Tarifi

Ev Yapımı Ramazan Pidesi
ORTA 20 DAKİKA

Ev Yapımı Ramazan Pidesi

Mayasız Kolay Ekmek
ZOR 20 DAKİKA

Mayasız Kolay Ekmek

Ramazan Pidesi
ORTA

Ramazan Pidesi