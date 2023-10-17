Muzlu Ekmek Tarifi
Yumuşak ve tatlı bir ekmek tarifi olan bu Banana Bread tarifi, hem kolay hem de lezzetli. Günün her saayi yemek isteyeceğiniz muzlu ekmek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Büyük bir kapta yumurta, vanilya ve tereyağını karıştırın. Üzerine ezilmiş muzları ekleyip karıştırmaya devam edin.
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2
Kabartma tozu, tuz, tarçın ve şekeri katıp, karıştırın. Üzerine unu yavaş yavaş ekleyin ve hafif bir şekilde karıştırın.
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3
Pişirme kağıdı ile kaplanmış orta boy baton bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin.
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4
Sürenin sonunda ekmeğin üzerine kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.
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5
Fırından alıp kalıbın içinde 10-15 dakika soğumaya bırakın. Dilimledikten sonra servis yapın.
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