Ispanaklı Ekmek
İnsan sağlığının bir numaralı dostu ıspanaklı ekmek tarifini herkes çok beğenecek. Tam bir C vitamini deposu olan ıspanakla hazırlanan bu eşsiz tarifi mutlaka denemelisiniz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanağın kök kısımlarını kesin ve 3-4 kez yıkadıktan sonra suyunu süzün. Kağıt havlu ile kuruladıktan sonra kıyın ve bir kenara alın.
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2
Yumurta, tuz, süt, ayçiçek yağ, toz şeker, mısır unu ve kabartma tozunu yoğurma kabında pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.
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3
Beyaz peynir, un ve ıspanağı ilave ettikten sonra iyice karıştırın.
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4
24 cm çapındaki kelepçeli kek kalıbını yağlayın ve karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (pişip pişmediğini anlamak için ekmeğe bir kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.
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