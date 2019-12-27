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Tatlı Yılbaşı Ekmeği

Tatlı Yılbaşı Ekmeği
ORTA 20 DAKİKA

Sevdiklerinizle yılbaşı gecesi keyifli bir akşam yemeği mi hazırlayacaksınız o zaman bu Tatlı Yılbaşı Ekmeğini kesinlikle denemelisiniz!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Derin bir tavaya tereyağı, toz şeker, portakal suyu, limon suyu, limon ve portakal kabuğu rendesini alın. Karıştırarak tereyağını eritin. Mayayı yarım çay bardağı ılık suda çözün. Un, yumurta, tuz ve çözdüğünüz mayayı yoğurma kabına alın. İçine erittiğiniz şekerli karışımı ilave edin ve tüm malzemeyi yoğurun.

  • 2

    Hamuru düz bir zemine alın ve merdane yardımıyla dikdörtgen olacak şekilde açın. Üzerine kuru meyveler, damla çikolata ve bademi yayın. Rulo şeklinde sarın ve ortası boş yuvarlak bir kek kalıbına yerleştirin. Bu şekilde oda sıcaklığında 1 saat kabarması için bekletin ve mutfak makası veya bıçak ile üzerine kesikler atın. Yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında rengi dönene kadar pişirin.

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