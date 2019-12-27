Tatlı Yılbaşı Ekmeği

Hamuru düz bir zemine alın ve merdane yardımıyla dikdörtgen olacak şekilde açın. Üzerine kuru meyveler, damla çikolata ve bademi yayın. Rulo şeklinde sarın ve ortası boş yuvarlak bir kek kalıbına yerleştirin. Bu şekilde oda sıcaklığında 1 saat kabarması için bekletin ve mutfak makası veya bıçak ile üzerine kesikler atın. Yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında rengi dönene kadar pişirin.