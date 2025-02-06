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Mısır Ekmeği

Mısır Ekmeği
ORTA 30 DAKİKA

Ev Yapımı Mısır Ekmeği Tarifi: Doğal malzemelerle hazırlanan, sıcacık fırın keyfi sunan ve misafirlerinizi büyüleyecek pratik mısır ekmeği tarifimiz, kahvaltı sofralarınızın ve çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş bir kapta mısır unu, un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

  • 2

    Başka bir kapta süt, zeytinyağı, toz şeker ve yumurtaları iyice çırpın.

  • 3

    Islak malzemeleri kuru malzemelerin üzerine dökün. Bir spatula veya tahta kaşık kullanarak karışımı pürüzsüz bir hamur haline gelene kadar karıştırın. Hamur çok yoğun olmamalı; akıcı bir kıvamda olmalıdır.

  • 4

    Hazırladığınız hamuru tereyağı ile yağlanmış döküm demir tava veya kek kalıbına dökün. Hamuru eşit bir şekilde yaymaya özen gösterin ki ekmek her yerinden aynı şekilde pişsin.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Mısır ekmeğinin üstü altın sarısı bir renk almalı ve içine batırdığınız kürdan temiz çıkmalıdır.

  • 6
    Fırından çıkardıktan sonra mısır ekmeğini 10 dakika dinlendirin. Dilimleyip ılık olarak servis yapın.

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