Cevizli Pekmezli Ekmek
Yumuşak dokulu cevizli pekmezli ekmek nasıl yapılır? Damaklarınızı şenlendirecek cevizli pekmezli ekmek tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu geniş bir kaba alıp üzerine kıyılmış ceviz, instant maya ve tuz ekleyip karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp pekmez ve azar azar su ekleyerek yoğurun.
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2
Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında iki misli büyüklüğe ulaşana dek mayalandırın. Daha sonra unlu zeminde tekrar yoğurun.
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3
Hamura yuvarlak ekmek şekli verip, pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine un serpip, yatay olarak 3 çizik atın. Nemli bir bezle örterek 20 dakika tepside mayalandırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45-50 dakika pişirin.
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