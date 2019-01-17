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Cevizli Pekmezli Ekmek

Cevizli Pekmezli Ekmek
ORTA 25 DAKİKA

Yumuşak dokulu cevizli pekmezli ekmek nasıl yapılır? Damaklarınızı şenlendirecek cevizli pekmezli ekmek tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Unu geniş bir kaba alıp üzerine kıyılmış ceviz, instant maya ve tuz ekleyip karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp pekmez ve azar azar su ekleyerek yoğurun.

  • 2

    Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında iki misli büyüklüğe ulaşana dek mayalandırın. Daha sonra unlu zeminde tekrar yoğurun.

  • 3

    Hamura yuvarlak ekmek şekli verip, pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine un serpip, yatay olarak 3 çizik atın. Nemli bir bezle örterek 20 dakika tepside mayalandırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45-50 dakika pişirin.

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