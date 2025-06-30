Ekşi Mayalı Zeytinli Köy Ekmeği
Kendi yaptığınız ekşi maya ile zeytinli bir köy ekmeği yapma fikri sizi heyecanlandırıyorsa o halde tek yapmanız gereken Pelin Uğur Akün’ün ayrıntılı şekilde anlattığı ekmek tarifini uygulamak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ekşi mayayı su ile karıştırın.
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2
Unları suya ekleyin ve 2-3 dakika homojen olana kadar karıştırın.
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3
Yarım saat bekletin (otoliz). Otoliz glutenin ortaya çıkmasını sağlar. Böylece hamur daha esnek olacak ve kolay yoğurulacaktır.
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4
Tuzu 20 ml su ile sulandırıp hamura ilave edin ve 2 dakika yoğurun.
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5
Ardından dilimlenmiş zeytin ve kıyılmış biberiye (ya da kekik) karışımını ekleyin. 5-6 dakika yoğurun.
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6
Plastik bir kaba alıp kapağını kapatın ya da üstünü temiz bir mutfak bezi ile örtün.
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7
Yarım saat dinlendirin.
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8
Hamuru 4 tarafından bohça gibi katlayın.
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9
Katlama işlemini yarım saatte bir 4 kez tekrarlayın.
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10
Hamuru tezgaha alın ve hamur kesici ile tezgahta yuvarlayın.
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11
Tezgahta yarım saat dinlendirin.
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12
En son katlayarak şekil verin ve ekmek dinlendirme sepetine koyun.
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13
Üzerine temiz bir mutfak bezi örtüp +4 derece buzdolabına alın.
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14
Bir gece dolapta dinlendirin.
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15
Hamurunuz buzdolabında 14 saate kadar bekleyebilir.
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16
250 derecede fırını ısıtın.
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17
Dökme tencereyi fırının içinde, kapağı kapalı bir şekilde yarım saat kızdırın.
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18
Hamuru dolaptan çıkartın.
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19
Sepetteki hamuru yağlı kağıdın üzerine ters çevirerek çıkarın. Jilet veya keskin bir bıçak ile hamura kesi atıp hamuru yağlı kağıt ile kızgın tencerenin içine yerleştirin ve kapağını kapatın.
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20
Fırını 220 dereceye düşürüp tencereyi fırına yerleştirin.
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21
Yarım saat kapağı kapalı olarak pişirin.
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22
Yarım saat sonra kapağı açın ve yarım saat daha pişirin.
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23
İyice kızarınca fırından çıkartın.
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24
Telin üzerine alıp soğumaya bırakın.
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25
Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz.
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