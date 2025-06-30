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Ekşi Mayalı Zeytinli Köy Ekmeği

Ekşi Mayalı Zeytinli Köy Ekmeği
ZOR

Kendi yaptığınız ekşi maya ile zeytinli bir köy ekmeği yapma fikri sizi heyecanlandırıyorsa o halde tek yapmanız gereken Pelin Uğur Akün’ün ayrıntılı şekilde anlattığı ekmek tarifini uygulamak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ekşi mayayı su ile karıştırın.

  • 2

    Unları suya ekleyin ve 2-3 dakika homojen olana kadar karıştırın.

  • 3

    Yarım saat bekletin (otoliz). Otoliz glutenin ortaya çıkmasını sağlar. Böylece hamur daha esnek olacak ve kolay yoğurulacaktır.

  • 4

    Tuzu 20 ml su ile sulandırıp hamura ilave edin ve 2 dakika yoğurun.

  • 5

    Ardından dilimlenmiş zeytin ve kıyılmış biberiye (ya da kekik) karışımını ekleyin. 5-6 dakika yoğurun.

  • 6

    Plastik bir kaba alıp kapağını kapatın ya da üstünü temiz bir mutfak bezi ile örtün.

  • 7

    Yarım saat dinlendirin.

  • 8

    Hamuru 4 tarafından bohça gibi katlayın.

  • 9

    Katlama işlemini yarım saatte bir 4 kez tekrarlayın.

  • 10

    Hamuru tezgaha alın ve hamur kesici ile tezgahta yuvarlayın.

  • 11

    Tezgahta yarım saat dinlendirin.

  • 12

    En son katlayarak şekil verin ve ekmek dinlendirme sepetine koyun.

  • 13

    Üzerine temiz bir mutfak bezi örtüp +4 derece buzdolabına alın.

  • 14

    Bir gece dolapta dinlendirin.

  • 15

    Hamurunuz buzdolabında 14 saate kadar bekleyebilir.

  • 16

    250 derecede fırını ısıtın.

  • 17

    Dökme tencereyi fırının içinde, kapağı kapalı bir şekilde yarım saat kızdırın.

  • 18

    Hamuru dolaptan çıkartın.

  • 19

    Sepetteki hamuru yağlı kağıdın üzerine ters çevirerek çıkarın. Jilet veya keskin bir bıçak ile hamura kesi atıp hamuru yağlı kağıt ile kızgın tencerenin içine yerleştirin ve kapağını kapatın.

  • 20

    Fırını 220 dereceye düşürüp tencereyi fırına yerleştirin.

  • 21

    Yarım saat kapağı kapalı olarak pişirin.

  • 22

    Yarım saat sonra kapağı açın ve yarım saat daha pişirin.

  • 23

    İyice kızarınca fırından çıkartın.

  • 24

    Telin üzerine alıp soğumaya bırakın.

  • 25

    Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz.

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