Otlu Ekmek

Kalan 2 su bardağı unu ve kalan ılık suyu ilave edip, ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Üzerini örtüp, hamur iki katı büyüklüğe erişene dek 1 saat dinlendirin. Hamuru iki eşit bezeye ayırıp, her birini yarım santim kalınlığında ve yuvarlak şekilde açın. Üzerlerine kalan 50 gram tereyağını sürün.