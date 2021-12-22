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Bol Tahıllı Ekmek Tarifi

Bol Tahıllı Ekmek Tarifi
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Evde sağlıklı ekmek nasıl yapılır? Çok tahıllı ekmek tarifinin malzemeleri nelerdir? Sorularının cevabı işte bu bol tahıllı ekmek tarifimizde…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tahıl karışımı ve bulguru bir gece önceden 250 ml suda bekletin. Un, çavdar unu, tuz ve mayaları, tahıl karışımı ve kalan sıcak su ile yoğurun. Üzerini bir bezle örtün ve 40 dakika mayalandırın.

  • 2

    Mayalanan hamuru, ellerinizi suyla ıslatarak kalıbın boyutlarına getirin ve tahıl karışımına bulanmış kalıba yerleştirin. Üzerini temiz bir bezle örterek 60 dakika daha mayalandırın.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 240 derecede fırında 5 dakika kadar pişirin ve sonra fırının ısısını 200 dereceye düşürün. 35-40 dakika daha pişirin. Fırından çıkan ekmeği iyice soğutup 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.

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