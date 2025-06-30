Biberli Ekmek
Hatay’da biberli ekmek yapımında iç harç genellikle evde hazırlanır. Hazırlanan harç mahalle fırınlarına gönderilir ve biberli ekmek gelir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kapta kuru maya, toz şeker ve ılık suyu karıştırın. Kabın ağzını kapatın ve ılık bir yerde 10-15 dakika bekleterek mayayı aktif hale getirin.
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2
Yoğurma kabına unu ve tuzu koyun. Üzerine aktifleşen mayayı ekleyin. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini temiz bir bezle örtün. Oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin.
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3
İç harcı için geniş bir karıştırma kabına çökelek, ince kıyılmış soğan, kişniş ve rezeneyi alın. Üzerine zeytinyağı, biber salçası, çörek otu, zahter, susam ve tuzu ilave ederek iyice karıştırın.
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4
Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alın. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapın. Bezeleri 25 cm çapında, 1-2 cm kalınlığında yuvarlaklar halinde açın.
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5
Hazırladığınız iç harcı kenarlarında boşluk kalmayacak şekilde açtığınız hamurların üzerine yayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
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6
Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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