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Zeytinli Ekmek

Zeytinli Ekmek
ZOR 60 DAKİKA

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan zeytini bu sefer ekmekle buluşturuyoruz. İşte enfes zeytinli ekmek tarifimiz!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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