Zeytinli Ekmek
Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan zeytini bu sefer ekmekle buluşturuyoruz. İşte enfes zeytinli ekmek tarifimiz!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, şeker, dilimlenmiş zeytin ve tuzu hamur yoğurma kabında harmanlayın. Mayaları ve suyu başka bir kabın içinde iyice karıştırın. Una yavaşça ekleyip pürüzsüz kıvamlı bir hamur olana kadar yoğurun.
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2
Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 3-4 saat mayalandırın. Mayalanan hamuru dilediğiniz büyüklükte bezelere ayırıp şekil verin. Üzerlerini nemli bir bezle örterek 2 saat kadar daha mayalandırın.
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3
Dinlenen hamurların üzerlerine jilet yardımıyla çizik atın. 200-220 derece fırında 12-14 dakika pişirin. Ilık servis yapın.
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