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Cevizli Tatlı Ekmek

Cevizli Tatlı Ekmek
ORTA

Ailenize ve misafirlerinize layık cevizli tatlı ekmek tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Toz şeker, un, kuru maya ve suyu karıştırıp, 5-10 dakika dinlendirin.

  • 2

    Hamur için tüm hamur malzemesini bir kaba alın. Üzerine mayalı karışımı ekleyip karıştırın ve yumuşak kıvamlı ancak ele yapışmayan bir hamur elde edin.

  • 3

    Yağlanmış bir kaba alıp, üzerini streç filmle kaplayın ve 1-1.5 saat dinlendirin. İçinin dolgusu için süt ve tereyağını tavaya alıp, tereyağı eriyene dek ısıtın ve ocaktan alın.

  • 4

    Cevizi rondodan geçirip un haline getirin. Sütlü tereyağı karışımı, ceviz ve kalan diğer dolgu malzemesini karıştırın.

  • 5

    Hamuru unlu zemin üzerinde 1-2 mm kalınlığında yufka hamuru gibi açın. Üzerine harcı sürüp, sıkıca rulo yapın. Daha sonra yağlanmış büyük boy geniş bir baton kalıba sığacak şekilde zikzak katlayıp içine yerleştirin.

  • 6

    Üzerine yumurta sarısı sürüp, toz şeker serpin. Havlu örtüp, 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

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