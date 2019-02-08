Cevizli Tatlı Ekmek
Ailenize ve misafirlerinize layık cevizli tatlı ekmek tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Toz şeker, un, kuru maya ve suyu karıştırıp, 5-10 dakika dinlendirin.
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2
Hamur için tüm hamur malzemesini bir kaba alın. Üzerine mayalı karışımı ekleyip karıştırın ve yumuşak kıvamlı ancak ele yapışmayan bir hamur elde edin.
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3
Yağlanmış bir kaba alıp, üzerini streç filmle kaplayın ve 1-1.5 saat dinlendirin. İçinin dolgusu için süt ve tereyağını tavaya alıp, tereyağı eriyene dek ısıtın ve ocaktan alın.
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4
Cevizi rondodan geçirip un haline getirin. Sütlü tereyağı karışımı, ceviz ve kalan diğer dolgu malzemesini karıştırın.
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5
Hamuru unlu zemin üzerinde 1-2 mm kalınlığında yufka hamuru gibi açın. Üzerine harcı sürüp, sıkıca rulo yapın. Daha sonra yağlanmış büyük boy geniş bir baton kalıba sığacak şekilde zikzak katlayıp içine yerleştirin.
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6
Üzerine yumurta sarısı sürüp, toz şeker serpin. Havlu örtüp, 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.
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