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Üç Kardeş Ekmeği

Üç Kardeş Ekmeği
KOLAY 190 DAKİKA

Fırından yeni çıkmış Üç Kardeş Ekmeği tarifi ile Sofra ile sofralarınızı şenlendirin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Unları, mayaları, tuz ve suyu yoğurma kabına alın. Hamur yüzeyi parlak bir hal alana kadar yoğurun. Üzerini bir bezle örtün ve 1 saat mayalandırın.

  • 2

    Mayalanan hamura yuvarlak şekil verip üzerini bir bezle örterek 2 saat kadar daha mayalandırın.

  • 3

    Dinlenen hamurun üzerine jilet yardımıyla çizik atın.

  • 4

    200-220 derece fırında 50 ila 60 dakika pişirin.

  • 5

    Sıcaklığı geçene kadar bir telin üzerinde bekletin.

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