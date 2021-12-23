Üç Kardeş Ekmeği
Fırından yeni çıkmış Üç Kardeş Ekmeği tarifi ile Sofra ile sofralarınızı şenlendirin.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unları, mayaları, tuz ve suyu yoğurma kabına alın. Hamur yüzeyi parlak bir hal alana kadar yoğurun. Üzerini bir bezle örtün ve 1 saat mayalandırın.
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2
Mayalanan hamura yuvarlak şekil verip üzerini bir bezle örterek 2 saat kadar daha mayalandırın.
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3
Dinlenen hamurun üzerine jilet yardımıyla çizik atın.
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4
200-220 derece fırında 50 ila 60 dakika pişirin.
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5
Sıcaklığı geçene kadar bir telin üzerinde bekletin.
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