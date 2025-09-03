Paskalya Çöreği
Süt, tereyağı, mahlep ve mayanın muhteşem uyumuyla, damakta yumuşacık, mis gibi bir tat bırakan paskalya çöreğini bir de Pelin Uğur Akün’ün tarifiyle deneyin!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Ilık sütü geniş bir karıştırma kabına alın. Kuru mayayı ekleyin ve 15 dakika bekletin.
-
2
Mayalı karışıma 2 adet yumurtayı ve 1 adet yumurtanın akını ekleyin. Yumurtanın sarısını bir kenara ayırın. Ardından eritilmiş tereyağını da katıp karıştırın.
-
3
Şeker, un, mahlep, vanilya ve tuzu ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini temiz bir bezle örtün. 1 saat oda ısısında mayalanmaya bırakın.
-
4
Hamuru iki eşit bezeye ayırın. İlk bezeyi üç eşit parçaya bölün. Her birini uzun şeritler halinde açın ve şeritleri birbirine örerek saç örgüsü şekli verin. İkinci bezeye de aynı işlemi uygulatın. Çörekleri oda sıcaklığında 30 dakika mayalanması için dinlendirin.
-
5
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp file badem serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkan çörekleri ılındıktan sonra dilimleyin ve servis yapın.
