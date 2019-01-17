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Ekşi Mayalı Ekmek

Ekşi Mayalı Ekmek
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Evde yaptığınız ekşi maya ile kolayca yapabileceğiniz Ekşi Mayalı Ekmek tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    3 su bardağı suyun yarım su bardağını ayırarak, un ve ekşi mayayla karıştırın. 1 dakika kadar yoğurun. Yarım saat dinlendirdikten sonra, tuz ve kalan yarım su bardağı suyu da ekleyin. Bir daha karıştırın ve bu karıştırmayı 2 saat boyunca her yarım saatte bir yapın. 2 saatin sonunda, 2 saat daha dinlenmeye bırakın.

  • 2

    Tezgaha alıp, spatula yardımıyla iki bezeye ayırın. Yarım saat tezgahta dinlendirip, unlanmış bezli sepetlere alın. Bu aşamadan 2-3 saat sonra (ortam sıcaklığına göre mayalanma süresi değişmekte) ekmekler pişmeye hazırdır. Fırının içine içi su dolu küçük bir kap yerleştirin ve ilk 5 dakika 230, 30 dakika 200 derecede, iyice ısıttığınız bir tepsi ya da çelik tavada pişirin.

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