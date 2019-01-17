Ekşi Mayalı Ekmek

3 su bardağı suyun yarım su bardağını ayırarak, un ve ekşi mayayla karıştırın. 1 dakika kadar yoğurun. Yarım saat dinlendirdikten sonra, tuz ve kalan yarım su bardağı suyu da ekleyin. Bir daha karıştırın ve bu karıştırmayı 2 saat boyunca her yarım saatte bir yapın. 2 saatin sonunda, 2 saat daha dinlenmeye bırakın.