Ekşi Mayalı Ramazan Pidesi
Kokusuyla iftarı müjdeleyen geleneksel lezzet! Ekşi mayanın kattığı aroma ve yumuşacık dokusuyla Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olacak bir pide tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Üzeri için küçük bir kaseye un ve pekmezi alın. Kaynar suyu ilave ederek çırpın. Pürüzsüz olması için süzgeçten geçirin. Soğuması için bir kenarda bekletin.
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2
Geniş bir yoğurma kabına unu ve suyu alın. 5 dakika yoğurun, üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin. Süre dolunca ekşi maya ve tuzu ekleyin. 6-7 dakika yoğurun.
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3
Hamuru geniş bir yoğurma kabına alın. Oda sıcaklığında 30 dakika bekletin. Her yarım saatte bir, hamurun dört kenarını tutup ortaya doğru katlayın. Bu işlemi toplamda 4 kez tekrarlayın
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4
Son katlamadan sonra kabın üzerini streç filmle kapatın. Hamuru buzdolabına 4 derecede bir gece bekletin.
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5
Ertesi gün unlanmış pişirme kağıdı üzerine alın. Üzeri için hazırladığınız karışımı sürün. Ellerinizle hamuru yuvarlak açın. Önce parmak uçlarınızla kenarlarına bastırarak çerçeve oluşturun. Sonra iç kısmına çapraz çizgiler yaparak baklava deseni verin. Susam ve çörek otu serpin.
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6
Önceden ısıtılmış 230 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp mutfak teli üzerinde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.
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