Domates Soslu Ispanaklı Ravioli
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Ravioli hamuru için unu geniş bir kaba eleyin. Ortasını havuz gibi açın. Yumurtaları ortasına kırın, tuzu ve zeytinyağını ekleyin. Çatal yardımıyla karıştırın. Sert ama elastik bir hamur yoğurun. Hamuru streç filmle sarıp 30 dakika dinlendirin.
-
2
İç harcı için haşlanmış ıspanağı kıyın. Ricotta, parmesan, tuz ve karabiberle karıştırın. Buzdolabında 30 dakika bekletin.
-
3
Dinlenen hamuru ikiye bölün. İnce uzun dikdörtgenler halinde açın. Hamur parçalarının üzerine aralıklı şekilde iç harçtan küçük toplar koyun. Diğer hamur parçasını üzerine kapatın, parmakla kenarlarını bastırın. Rulet ya da bıçakla kare şekillerde kesin. Kenarları çatalla bastırarak kapatın. Ravioli'leri hafif unlanmış tepsiye dizin.
-
4
Domates sosu için zeytinyağını tavada ısıtın, sarımsağı ekleyin. Kokusu çıkınca rendelenmiş domatesi ekleyin. Tuz, karabiber, şeker ve kekik ekleyin. 15-20 dakika kısık ateşte pişirin.
-
5
Ravioli'leri kaynar tuzlu suda 3–4 dakika haşlayın. Süzüp domates sosuna ekleyerek karıştırın. Servis tabağına alın. Üzerine parmesan ve taze fesleğen yaprakları serpin. Servis yapın.
