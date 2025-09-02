Domates Soslu Ispanaklı Ravioli

Ravioli hamuru için unu geniş bir kaba eleyin. Ortasını havuz gibi açın. Yumurtaları ortasına kırın, tuzu ve zeytinyağını ekleyin. Çatal yardımıyla karıştırın. Sert ama elastik bir hamur yoğurun. Hamuru streç filmle sarıp 30 dakika dinlendirin.