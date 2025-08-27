Fırın Sütlaç
Fırında üzeri kızarmış içi kremsi kıvamıyla damaklarda iz bırakan geleneksel sütlaç lezzeti
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Pirinci yıkayıp tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip kaynatın. Suyunu çekince süt ilave edin ve kısık ateşte pirinç yumuşayıncaya kadar arada bir karıştırarak pişirin. Toz şeker ilave edip karıştırın.
-
2
Ayrı bir yerde kalan yarım çay bardağı su, pirinç unu ve vanilyayı çırpın. Ardından tencereye ekleyip karıştırın ve 2 dakika pişirin.
-
3
Sütlacı fırına dayanıklı kaselere pay edin. Fırın tepsisine 1 su bardağı su koyun. Kaseleri tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Fındık ile süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL