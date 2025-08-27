Tarif Ara
Öğünler Sütlü Tatlılar Fırın sütlaç

Fırın Sütlaç

Fırın Sütlaç
KOLAY 30 DAKİKA

Fırında üzeri kızarmış içi kremsi kıvamıyla damaklarda iz bırakan geleneksel sütlaç lezzeti

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pirinci yıkayıp tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip kaynatın. Suyunu çekince süt ilave edin ve kısık ateşte pirinç yumuşayıncaya kadar arada bir karıştırarak pişirin. Toz şeker ilave edip karıştırın.

  • 2

    Ayrı bir yerde kalan yarım çay bardağı su, pirinç unu ve vanilyayı çırpın. Ardından tencereye ekleyip karıştırın ve 2 dakika pişirin.

  • 3

    Sütlacı fırına dayanıklı kaselere pay edin. Fırın tepsisine 1 su bardağı su koyun. Kaseleri tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Fındık ile süsleyip servis yapın.

