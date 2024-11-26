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Pastalar

TATLILAR PASTALAR
Ahududulu Cheesecake

Ahududulu Cheesecake

# ahududu
Narlı Pavlova

Narlı Pavlova

# Narlı Pavlova
Kadayıf Pastası

Kadayıf Pastası

# Kadayıf Pastası
Milföylü Pastacıklar
ORTA

Milföylü Pastacıklar

# Milföylü Pastacıklar
Dobos Pasta
ZOR

Dobos Pasta

# Dobos Pasta
Narlı Pasta

Narlı Pasta

# narlı pasta
Bademli Mozaik Pasta

Bademli Mozaik Pasta

# Bademli Mozaik Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar

Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar

# Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar