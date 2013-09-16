Karamelli Pasta

Karamel sos için toz şekeri tencereye alıp, harlı ateşte eriyene dek karıştırın. Tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Ocaktan alıp, krema ilave edin ve hızlı hareketlerle karıştırın. Pürüzsüz bir karışım elde edince ocaktan alıp, Ilınmaya bırakın.Pasta için krem şanti, pasta kreması ve bir buçuk su bardağı karameli mikserle 5 dakika çırpın.