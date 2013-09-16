Çikolatalı Fıstıklı Rulo Pasta

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarılarını derin bir kapta toz şekerin yarısı ile köpük olana kadar çırpın. İçine un ve kabartma tozu koyup, tüm malzemeyi mikserle 2-3 dakika çırpın. Yumurta aklarını da kalan toz şeker ile köpürene kadar çırpın ve diğer karışımın içine katıp, silikon bir kaşıkla alttan üste doğru havalandırarak hamura yedirin.