Dondurmalı, Meyveli Pasta

Kek için 35X40 cm çapındaki fırın tepsisine 1 çay kaşığı tereyağı sürüp fırın kağıdı ile kaplayın. Toz şeker hariç diğer kuru malzemeleri harmanlayıp eleyerek hazırda bekletin. Yumurtalar ve toz şekeri 3 - 4 dakika çırpın, rendelenmiş limon kabuğu, süt ve sıvı yağı ekleyip birkaç dakika çırpın. Kuru malzemeleri üç aşamada ekleyerek spotula ile alttan üste doğru karıştırın. Kek hamurunu kalıba aktarıp 175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Tamamen soğuması için kenarda bekletin. Kayısı ve kirazları yıkayıp kurulayarak ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkartın. Dondurmanın hafifçe yumuşaması için 10 dakika dışarda bekletin. 22 cmlik kelepçeli kare kek kalıbının tabanına fırın kağıdı serin. Soğuyan keki ilk önce 22 cmlik kalıba sığacak gibi kare kesin (bu parçayı üstte kullanacağız), kalan keki kalıbın ölçüsüne göre keserek kalıbın tabanına yerleştirin. Dondurmanın yarısını kekin üzerine yayın, meyveleri tek sıra halinde dondurmanın üzerine yerleştirip Antep fıstığı serpiştirin. Dondurmanın diğer yarısını meyvelerin üzerine yayın. Kekin bütün parça olarak kestiğiniz diğer parçasını dondurmanın üzerine yerleştirip hafifçe bastırın ve bekletmeden derin dondurucuya kaldırın. 4 - 5 saat veya bir gece bu şekilde bekletin. Üzerine pudra şekeri ve file badem serperek dilimlere ayırın.