Çilekli İrmik Pastası
Hafif irmik dokusunu taze çileklerle buluşturan bu pasta, ferahlatıcı tadıyla çay saatlerinin vazgeçilmezi oluyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Süt, irmik, şeker ve çilek püresini tencereye alıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Göz göz olunca ocaktan alın.
-
2
Derin, geniş bir cam kaseyi ıslatın. Ocaktan aldığınız tatlının önce yarısını kaseye dökün.
-
3
Ara kat malzemelerini yerleştirip tatlının kalan yarısını da üzerine dökün.
-
4
Oda sıcaklığına gelince üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına kaldırın.
-
5
Soğuyunca servis tabağına ters çevirip çıkarın. Üzerini çileklerle süsleyin. Hindistan cevizi serpip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL