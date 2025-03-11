Muzlu Charlotte Pasta

Muzlu pastacı kreması için sütü bir sos tavasına alıp kaynatın. Şekerin yarısını içine ekleyip ocağı orta ateşe alın. Bir kapta kalan şeker, mısır nişastası ve yumurta sarılarını çırpın. Bu karışımı da sos tavasına ekleyin. Kısık ateşte 3-5 dakika kadar sürekli karıştırarak kıvam aldırıp ocaktan alın. Muzları ezip ekleyin. Vanilya özütü ve tereyağını katın. Sürekli karıştırarak hem kremayı oda sıcaklığına düşürün hem de pürüzsüz bir kıvama

getirin.