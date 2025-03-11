Muzlu Charlotte Pasta
Malzemeler
Yapılışı
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1
Muzlu pastacı kreması için sütü bir sos tavasına alıp kaynatın. Şekerin yarısını içine ekleyip ocağı orta ateşe alın. Bir kapta kalan şeker, mısır nişastası ve yumurta sarılarını çırpın. Bu karışımı da sos tavasına ekleyin. Kısık ateşte 3-5 dakika kadar sürekli karıştırarak kıvam aldırıp ocaktan alın. Muzları ezip ekleyin. Vanilya özütü ve tereyağını katın. Sürekli karıştırarak hem kremayı oda sıcaklığına düşürün hem de pürüzsüz bir kıvama
getirin.
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2
Orta boy kelepçeli ve yuvarlak kek kalıbının içine dili bisküvilerini dizin. Kalan kedi dillerini tek tek sütlü kahveye batırarak bir zemin oluşturun. Üzerine
pastacı kremasından koyun. Aynı şekilde önce sütlü kahveye batırılmış kedi dili sonra krema koyarak iki kat çıkın.
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3
Üzeri için krem şanti ve sütü yoğun kıvamlı olacak şekilde çırpın. Pastanın üzerine dalgalar yaparak sürün. Yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin.
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4
Buzdolabından çıkardığınız pastanın kelepçeli kalıbını açın. Kedi dillerinin etrafından şık bir kurdele bağlayın. Üzerine marshmallow, çilek ve muz dilimleri koyun. Pudra şekeri serpip servis yapın.
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