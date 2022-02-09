Bal Kabaklı, Kestaneli, Narlı Pasta

Bereketin, bolluğun hiç eksik olmadığı bir yıl olması dileğimizle bol nar taneleri kullanıyor ve pastanızın bereketini paylaşıyoruz. Tertemiz bir başlangıcı ise beyaz çikolatalı pastacı kreması temsil ediyor. Yani kısacası biz yeni yıl temennilerimizi bir pastada birleştiriyoruz. Bu yıla da şöyle yumuşacık pandispanyalı bir pasta yakışırdı.Tadı damağınızda kalacak bal kabaklı pasta tarifi...