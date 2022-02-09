Bal Kabaklı, Kestaneli, Narlı Pasta
Bereketin, bolluğun hiç eksik olmadığı bir yıl olması dileğimizle bol nar taneleri kullanıyor ve pastanızın bereketini paylaşıyoruz. Tertemiz bir başlangıcı ise beyaz çikolatalı pastacı kreması temsil ediyor. Yani kısacası biz yeni yıl temennilerimizi bir pastada birleştiriyoruz. Bu yıla da şöyle yumuşacık pandispanyalı bir pasta yakışırdı.Tadı damağınızda kalacak bal kabaklı pasta tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Keki için kuru malzemeyi birlikte eleyin. Yağ ve toz şekeri 3-4 dakika çırpın. Yumurtaları ekleyip kremamsı bir kıvam alana kadar 4-5 dakika çırpın.
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2
Bal kabağı püresini ilave edip bu aşamadan sonra spatula ile karıştırın. Kuru malzemeleri üç aşamada ekleyip spatula ile alttan üste doğru karıştırın. 26 cm'lik kelepçeli kek kalıbına tereyağı sürün.
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3
Yanlarını 15 cm yükseklikte olacak şekilde pişirme kağıdı ile kaplayın. Kek hamurunu kalıba döküp önceden ısıtılmış 170 derecede fırında 1 saat pişirin.
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4
Fırından alıp soğumaya bırakın. Krema için toz şeker, un, nişasta, yumurta ve sütü tencereye alıp çırpma teli ile karıştırın. Orta ısıda sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
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5
Ocaktan alıp vanilya, tereyağı, beyaz çikolata ve kremayı ekleyin. Mikserle 3-4 dakika çırpın. Kremayı cam kaba alıp üzerini streç filmle kaplayın ve oda ısısına gelince sıkma torbasına aktarıp buzdolabına kaldırın.
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6
Nar peltesi için nar dışında kalan malzemeyi sos tenceresine alın. Orta ısıda sürekli karıştırarak pelte kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alıp, ılınınca tanelenmiş nar ekleyin ve karıştırın.
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7
Sonra sıkma torbasına aktarıp buzdolabında kaldırın. Keki enlemesine üç eşit parçaya ayırın. 24 cm'lik çember kalıp ile kenarlarını kesin. Çember kalıbı düz bir tabağa oturtun.
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8
İç kenarlarını asetat ile kaplayın (pastanın şeklini koruması için). 1'inci kek parçasını kalıbın içine yerleştirin. Üzerine sıra ile nar peltesi ve kremanın yarısını yayın. Kestanelerin 1/3'ünü kremanın üzerine dizin.
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9
2'nci kek parçasını yerleştirip kremanın kalanını ve kestane şekerinin 1/3'ünü ve narlı pelteyi yayın. 3'üncü kek parçasını koyup, üzerine hafifçe bastırın. Kestane şekeri ve Hindistan cevizi ile süsleyin. Buzdolabında 1 saat bekletin. Kalıbı çıkarıp servis yapın.
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