Kralın Pastası (Bolo Rei)
YENİ YILI KARŞILARKEN SOFRALARINIZI BİRBİRİNDEN LEZİZ VE FARKLI KÜLTÜRLERİN TARİFLERİNDEN OLUŞAN TATLARLA DONATMAYA NE DERSİNİZ?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir kasenin içinde maya, 1 yemek kaşığı şeker ve ılık sütü karıştırın. 10 dakika dinlendirin. Derin bir kabın içine 4 su bardağı un, tuz, kalan şeker ve tarçını harmanlayın. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Unlu karışımın ortasını havuz gibi açıp mayalı karışımı, yumurta akını ve tereyağını ekleyip yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.
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2
Hamur kabarıp iki katına çıkınca kuru üzüm, portakal kabuğu ve cevizi ekleyin. Pişirme kağıdıyla kaplanmış orta boy fırın tepsisine yayın. Üzerine kalan yarım yemek kaşığı unu serpin. Tepsiye yerleştirin. Hamurdan bir çember oluşturun. Çemberin ortasının kapanmasını önlemek için tam ortasına porselen bir fincan veya kase koyun. Oda ısısında 1 saat mayalanmaya bırakın.
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3
Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Ortasındaki fincan veya kaseyi alıp servis tabağına aktarın. Üzerini şekerlemelerle ve meyvelerle süsleyin. Pudra şekeri serpip servis yapın.
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