Kralın Pastası (Bolo Rei)

Bir kasenin içinde maya, 1 yemek kaşığı şeker ve ılık sütü karıştırın. 10 dakika dinlendirin. Derin bir kabın içine 4 su bardağı un, tuz, kalan şeker ve tarçını harmanlayın. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Unlu karışımın ortasını havuz gibi açıp mayalı karışımı, yumurta akını ve tereyağını ekleyip yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.