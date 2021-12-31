Narlı Yılbaşı Pastası

Mikserin hızlı devrinde kremamsı hale gelip köpükler oluşana ve 3 misli hacme gelene kadar 10-12 dakika çırpın. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayın. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek yumurtalı karışıma iki defada eklerken bir yandan da spatula ile alttan üste doğru karıştırın. Vanilya özütünü ilave edip karıştırın.