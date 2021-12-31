Narlı Yılbaşı Pastası
Yılbaşı sofraları için hangi pastalar yapılır? İşte, evde kolayca hazırlayıp sevdiklerinizle birlikte keyifle yiyeceğiniz lezzetli, pratik ve nefis yılbaşı pastası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
24 cm'lik 2 adet kelepçeli kek kalıbını birer çay kaşığı tereyağı ile yağlayıp, tabanlarını pişirme kağıdı ile kaplayın. Pandispanya için yumurtaları ve toz şekeri karıştırma kabına alın.
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2
Mikserin hızlı devrinde kremamsı hale gelip köpükler oluşana ve 3 misli hacme gelene kadar 10-12 dakika çırpın. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayın. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek yumurtalı karışıma iki defada eklerken bir yandan da spatula ile alttan üste doğru karıştırın. Vanilya özütünü ilave edip karıştırın.
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3
Hamurları iki kalıba eşit oranda pay edin. Önceden ısıtılmış 175 derece fanlı ayarda 25-30 dakika pişirin. 25 dakika sonra kürdan testi yapın. Temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gerekirse 5 dakika daha pişirin.
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4
Pandispanyaların ilk sıcağı geçinde tel üzerine çıkartıp soğumaya bırakın. Krema için tereyağı, pudra şekeri ve tuzu karıştırma kabına alarak önce mikserin düşük devrinde karıştırın. Karışım homojen hale gelince hızlı devirde kremamsı hale gelip kabarana kadar 3-4 dakika çırpın.
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5
Krem peyniri küçük küpler halinde kesip tereyağlı karışıma parça parça eklerken bir yandan da çırpmaya devam edin. Karışım pütürsüz hale gelince nar suyunu katıp 2-3 dakika daha çırpın. Kremayı cam kaba aktarıp üzerini streç filmle kaplayın ve buzdolabında 2 saat bekletin.
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6
Pandispanyayı ıslatmak için pandispanyaları ortasından enlemesine ikiye kesin. İlk parçanın kesik tarafı üste gelecek şekilde servis tabağına yerleştirin. Nar suyu ve suyu karıştırın. ¼'ü ile pandispanyanın üzerini fırçayla ıslatın.
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7
Kremadan 3-4 yemek kaşığı alıp üzerine sürün. Diğer 3 kata da aynı işlemi yapın (en üste yerleşecek pandispanyanın kesik tarafı alta gelsin). En üstteki parçayı da narlı su karışımıyla ıslatıp kremadan ince bir tabaka sürün.
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8
Yanlarını da spatula yardımıyla kremayla sıvayın. Sıkma torbasına büyük boy yıldız uç takarak kalan kremayı doldurun. Ortasını narlı jöle ile dolduracağımızdan kenarlarında yükseklik olacak gibi sıkın.
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9
Pastayı buzdolabında en az 30 dakika bekletin. Narlı üst katman için 180 ml nar suyu, vanilya özütü ve jelatini küçük bir sos tenceresine alıp jelatin yumuşayıncaya kadar 1 dakika bekletin. Toz şekeri ekleyip kısık ısıda sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelmeden ocağı kapatın.
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10
Karışım soğuyana kadar ara sıra karıştırın. Tamamen soğuyunca nar tanelerini ekleyip karıştırın. Pastanın üzerine ortasından başlayarak kenarlara doğru dairesel hareketle yayarak buzdolabına kaldırın. 2 saat dinlendirip servis yapın.
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