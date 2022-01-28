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Ballı Rulo Pasta

KOLAY 40 DAKİKA

Pastane usulü diye tabir edilen pastaların başında gelen ballı rulo pastayı evde hazırlamaya ne dersiniz? Kolay tarifiyle hemen hazırlayabileceğiniz ballı rulo pasta tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pandispanya için yumurta ve toz şekeri büyük bir kasenin içinde çırpın. Tereyağını ekleyip karıştırın. Vanilya ve kabartma tozunu ilave edip karıştırmaya devam edin.

  • 2

    Akıcı kıvamlı bir hamur elde edene kadar yavaşça un ekleyin. Hamuru pişirme kağıdı ile kaplanmış büyük boy kek kalıbına boşaltıp önceden ısıtılmış 160 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.

  • 3

    Ballı iç harç için bal, lor peyniri, yumurta akı ve vanilyayı iyice çırpın. Pandispanyayı fırından alıp streç film serili düz bir zemine yerleştirin.

  • 4

    Fazla soğumadan üzerine lor peynirli karışımı yayıp streç film yardımıyla rulo şeklinde sarın.

  • 5

    Bir gece buzdolabında dinlendirip dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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