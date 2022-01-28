Ballı Rulo Pasta
Pastane usulü diye tabir edilen pastaların başında gelen ballı rulo pastayı evde hazırlamaya ne dersiniz? Kolay tarifiyle hemen hazırlayabileceğiniz ballı rulo pasta tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pandispanya için yumurta ve toz şekeri büyük bir kasenin içinde çırpın. Tereyağını ekleyip karıştırın. Vanilya ve kabartma tozunu ilave edip karıştırmaya devam edin.
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2
Akıcı kıvamlı bir hamur elde edene kadar yavaşça un ekleyin. Hamuru pişirme kağıdı ile kaplanmış büyük boy kek kalıbına boşaltıp önceden ısıtılmış 160 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.
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3
Ballı iç harç için bal, lor peyniri, yumurta akı ve vanilyayı iyice çırpın. Pandispanyayı fırından alıp streç film serili düz bir zemine yerleştirin.
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4
Fazla soğumadan üzerine lor peynirli karışımı yayıp streç film yardımıyla rulo şeklinde sarın.
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5
Bir gece buzdolabında dinlendirip dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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