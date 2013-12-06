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Mozaik Pasta

Mozaik Pasta
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Mozaik pasta, sofralarınıza lezzet katacak pratik bir pasta tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bisküvileri fazla ufalamadan derin bir kasenin içine kırın. Bir tavada tereyağını eritip üzerine süt, toz şeker, kakaoyu ekleyin ve çırpma teliyle çırparak birbirine yedirin. Bu karışımı iri çekilmiş cevizle birlikte bisküvilerin üzerine ekleyin.
  • 2
    Daha sonra iyice karıştırıp, karışımı silikon küçük dikdörtgen kalıplara elinizle bastırarak yerleştirin. Buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.

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