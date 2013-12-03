Çıtır Gofretli Acıbadem Pastası

Üzeri için çikolata, krema ve tereyağını benmari usulü eritin. İçine yer fıstığı ezmesini ekleyip karıştırarak yedirin. 1 saat kadar soğumasını bekleyin. Soğuyan bademli keki servis tabağına alın ve üzerine çikolatalı karışımı yayın. Gofretleri 2 ya da 3 cm uzunluğunda kesin ve yan yana pastanın kenarına dizin.