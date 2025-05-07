Vişneli Çikolatalı Pasta
Bugün sevdiklerine tatlı sürprizler yapmak isteyenleri mutfağa alalım lütfen💓Sofra’nın özel tarifleri arasında yer alan bu pastayı mutfağa ilk kez giren dahil herkes kolaylıkla yapabilir. Kısa sürede, az malzeme ile mucizeler yaratabilir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Krema için kremayı tencereye alıp ısıtın. Tereyağı ve kıyılmış çikolatayı ilave edin. Tereyağı eriyene kadar karıştırıp ocaktan alın.
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2
Pandispanya için toz şeker ve yumurtayı bir kaba alıp çırpın. Kalan pandispanya malzemesini ilave edip iyice çırpın.
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3
Yağlanmış orta boy kalp şeklinde kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin.
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4
Pişip pişmediğini anlamak için pandispanyaya kürdan batırın. Temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.
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5
Fırından alıp ılınmaya bırakın. Ilındıktan sonra enlemesine ortadan ikiye kesin. Pandispanyanın alt parçasını servis tabağına yerleştirin. Üzerine tek sıra halinde vişne yerleştirin.
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6
Vişnelerin aralarına damla çikolata serpiştirin. Pandispanyanın üst parçasını yerleştirin.
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7
Kalan kremayı üzerine sürün. Vişne ile süsleyip 10-15 dakika dinlendirin ve servis yapın.
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