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Vişneli Çikolatalı Pasta

Vişneli Çikolatalı Pasta
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Bugün sevdiklerine tatlı sürprizler yapmak isteyenleri mutfağa alalım lütfen💓Sofra’nın özel tarifleri arasında yer alan bu pastayı mutfağa ilk kez giren dahil herkes kolaylıkla yapabilir. Kısa sürede, az malzeme ile mucizeler yaratabilir.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Krema için kremayı tencereye alıp ısıtın. Tereyağı ve kıyılmış çikolatayı ilave edin. Tereyağı eriyene kadar karıştırıp ocaktan alın.

  • 2

    Pandispanya için toz şeker ve yumurtayı bir kaba alıp çırpın. Kalan pandispanya malzemesini ilave edip iyice çırpın.

  • 3
    Yağlanmış orta boy kalp şeklinde kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin.
  • 4
    Pişip pişmediğini anlamak için pandispanyaya kürdan batırın. Temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.
  • 5
    Fırından alıp ılınmaya bırakın. Ilındıktan sonra enlemesine ortadan ikiye kesin. Pandispanyanın alt parçasını servis tabağına yerleştirin. Üzerine tek sıra halinde vişne yerleştirin.
  • 6
    Vişnelerin aralarına damla çikolata serpiştirin. Pandispanyanın üst parçasını yerleştirin.
  • 7
    Kalan kremayı üzerine sürün. Vişne ile süsleyip 10-15 dakika dinlendirin ve servis yapın.

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