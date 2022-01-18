İzmir Bomba
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, kabartma tozu ve pudra şekerini büyük bir kaseye eleyin. Tereyağı, ayçiçeği yağı ve yoğurdu başka bir kapta iyice çırpıp unlu karışıma ilave edin.
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2
Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabının alt rafında 15-20 dakika dinlendirin.
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3
İri ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Düz bir zeminde incecik açın veya elinizde yuvarlayıp avucunuzun içinde açın.
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4
Ortalarına birer tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması pay edip bohça gibi kapatın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ek yerleri alta gelecek şekilde ve aralıklı olarak yerleştirin.
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5
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafifçe pembeleşene kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Bu nefis tatlıyı sıcak veya ılık olarak yiyebilirsiniz.
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