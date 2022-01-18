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İzmir Bomba

İzmir Bomba
KOLAY 30 DAKİKA

İzmir bombası ile damaklarınızı şenlendirin, lezzetin farkına varın!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Un, kabartma tozu ve pudra şekerini büyük bir kaseye eleyin. Tereyağı, ayçiçeği yağı ve yoğurdu başka bir kapta iyice çırpıp unlu karışıma ilave edin.

  • 2

    Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabının alt rafında 15-20 dakika dinlendirin.

  • 3

    İri ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Düz bir zeminde incecik açın veya elinizde yuvarlayıp avucunuzun içinde açın.

  • 4

    Ortalarına birer tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması pay edip bohça gibi kapatın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ek yerleri alta gelecek şekilde ve aralıklı olarak yerleştirin.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafifçe pembeleşene kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Bu nefis tatlıyı sıcak veya ılık olarak yiyebilirsiniz.

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