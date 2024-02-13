Bitter Çikolatalı Mus
Doğum günleri ya da arkadaşlarla buluşmalarda masaya şenlik katacak bir tat. Bitter Çikolatalı Mus tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Buzlu su dolu bir kaba yaprak jelatinleri alın. Yumuşayana kadar bekletin. Kremanın yarım su bardağını tencereye alıp kaynatın.
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2
Kaynayan kremaya yumuşayan jelatini ekleyip karıştırın. Daha sonra bu karışımın üzerine kıyılmış bitter çikolatayı katın. Eriyene kadar karıştırın.
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3
Kalan kremayı mikser yardımı ile hafif yoğunlaşana kadar çırpın. Çikolata karışımını yavaş yavaş çırpılmış kremaya ilave edin.
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4
Alttan üste doğru karıştırın. Hazırlanan karışımı servis bardaklarına pay edin ya da sıkma torbasına alarak şekil vererek sıkın.
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5
Dilediğiniz mevsim meyveleri ya da dondurucunuzda olan meyvelerle süsleyerek servis yapın.
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