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Bitter Çikolatalı Mus

Bitter Çikolatalı Mus
KOLAY 15 DAKİKA

Doğum günleri ya da arkadaşlarla buluşmalarda masaya şenlik katacak bir tat. Bitter Çikolatalı Mus tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Buzlu su dolu bir kaba yaprak jelatinleri alın. Yumuşayana kadar bekletin. Kremanın yarım su bardağını tencereye alıp kaynatın.

  • 2

    Kaynayan kremaya yumuşayan jelatini ekleyip karıştırın. Daha sonra bu karışımın üzerine kıyılmış bitter çikolatayı katın. Eriyene kadar karıştırın.

  • 3

    Kalan kremayı mikser yardımı ile hafif yoğunlaşana kadar çırpın. Çikolata karışımını yavaş yavaş çırpılmış kremaya ilave edin.

  • 4

    Alttan üste doğru karıştırın. Hazırlanan karışımı servis bardaklarına pay edin ya da sıkma torbasına alarak şekil vererek sıkın.

  • 5

    Dilediğiniz mevsim meyveleri ya da dondurucunuzda olan meyvelerle süsleyerek servis yapın.

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