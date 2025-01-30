Acı ve tatlı bir arada! 🔥🍫❤️

Çikolatalı karışımın hazırlanışı:

Kremayı bir tencereye alın ve düşük ısıdaki ocakta arada karıştırarak ısıtın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp bekletmeden bitter çikolatayı ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve kıvam alıncaya kadar yaklaşık 1 saat bekletin.