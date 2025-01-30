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Öğünler Çikolatalı Tatlılar Acı ve tatlı bir arada! 🔥🍫❤️

Acı ve tatlı bir arada! 🔥🍫❤️

Acı ve tatlı bir arada! 🔥🍫❤️
KOLAY

Çikolata ve acının şahane uyumu Dr. Oetker’in Sevgililer Günü’ne özel kurabiye tarifinde buluşuyor. 😋❤️‍🔥

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Fırın tepsisine pişirme kağıdını serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayın ve ısınması için önceden açın. Turbo pişirme: 170 °C

  • 2

    Hamurun hazırlanışı ve pişirme:

    Unu eleyip yarısını derin bir kaba alın. Üzerine pudra şekeri, kakao, şekerli vanilin, hamur kabartma tozu, acı kırmızı toz biber, tereyağı ve sütü ilave edin. Kalan unu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun. Hafif unlanmış tezgahta 0,5 cm kalınlığında açın. 7 cm çapındaki kalp kurabiye kalıbı ile kesin, fırın tepsisine sıralayın ve pişirin.

    Pişirme süresi: Yaklaşık 10-15 dakika. Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

  • 3

    Çikolatalı karışımın hazırlanışı:

    Kremayı bir tencereye alın ve düşük ısıdaki ocakta arada karıştırarak ısıtın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp bekletmeden bitter çikolatayı ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve kıvam alıncaya kadar yaklaşık 1 saat bekletin.

  • 4

    Süsleme ve servis:

    Kıvam alan çikolatalı karışımı kaşık ile karıştırıp yıldız uçlu krema sıkma torbasına doldurun. Kurabiyelerin üzerine kalp şeklinde sıkın ve servis yapın.

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