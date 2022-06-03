Çikolatalı Dondurma
Çikolatalı dondurma tarifimizi evinizde yaptığınız için gönül rahatlığıyla çocuklarınıza da yedirebileceksiniz. Hem içiniz serinleyecek, hem de damağınız şenlenecek. İşte kolay tarifiyle çikolatalı dondurma.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çikolatayı rendeleyin. Koyulaştırılmış şekerli süt, süt ve kremayı büyük bir tencereye alın. Tel çırpıcıyla çırpın. Ocağa alıp karışımı kaynama noktasına getirin.
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2
Kaynamaya başlayınca ocağın üzerinden alın. Rendelenmiş çikolata, kakao, kahve, vanilya esansı ve tuzu ekleyip çikolata tamamen eriyene kadar tel çırpıcıyla karıştırın.
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3
Mısır nişastasını ve soğuk suyu bir kaseye alıp çırpın. Çikolatalı karışıma ekleyin ve sürekli karıştırarak yüksek ateşte 8-10 dakika pişirin.
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4
Isıya dayanıklı bir kaba aktarıp yarım saat boyunca üzeri açık olarak oda ısısında soğumaya bırakın. Yarım saat sonra üzerini streç folyoyla kapatıp bir gün boyunca buzlukta bekletin.
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5
Ertesi gün karışımın üzerindeki kabuğu mikser yardımıyla karışıma yedirin. Bu sefer hava almaması için streç folyoyu dondurmanın üzerine bastırarak yayın.
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6
Bir kat daha streç folyoyu üzerine gererek örtün ve en az 8 saat boyunca buzlukta bekletin. Dondurma kaşığı ile şekillendirip dondurma kaselerine paylaştırın. Bekletmeden servis yapın.
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