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Çikolatalı Dondurma

Çikolatalı Dondurma
20 DAKİKA

Çikolatalı dondurma tarifimizi evinizde yaptığınız için gönül rahatlığıyla çocuklarınıza da yedirebileceksiniz. Hem içiniz serinleyecek, hem de damağınız şenlenecek. İşte kolay tarifiyle çikolatalı dondurma.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çikolatayı rendeleyin. Koyulaştırılmış şekerli süt, süt ve kremayı büyük bir tencereye alın. Tel çırpıcıyla çırpın. Ocağa alıp karışımı kaynama noktasına getirin.

  • 2

    Kaynamaya başlayınca ocağın üzerinden alın. Rendelenmiş çikolata, kakao, kahve, vanilya esansı ve tuzu ekleyip çikolata tamamen eriyene kadar tel çırpıcıyla karıştırın.

  • 3

    Mısır nişastasını ve soğuk suyu bir kaseye alıp çırpın. Çikolatalı karışıma ekleyin ve sürekli karıştırarak yüksek ateşte 8-10 dakika pişirin.

  • 4

    Isıya dayanıklı bir kaba aktarıp yarım saat boyunca üzeri açık olarak oda ısısında soğumaya bırakın. Yarım saat sonra üzerini streç folyoyla kapatıp bir gün boyunca buzlukta bekletin.

  • 5

    Ertesi gün karışımın üzerindeki kabuğu mikser yardımıyla karışıma yedirin. Bu sefer hava almaması için streç folyoyu dondurmanın üzerine bastırarak yayın.

  • 6

    Bir kat daha streç folyoyu üzerine gererek örtün ve en az 8 saat boyunca buzlukta bekletin. Dondurma kaşığı ile şekillendirip dondurma kaselerine paylaştırın. Bekletmeden servis yapın.

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