Fıstık Ezmeli Çikolatalı Hurma
Tatlı krizlerine sağlıklı ve enfes bir çözüm! Fıstık ezmeli çikolatalı hurma ile doğal tatlılığın ve çikolatanın mükemmel uyumunu keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Rendelenmiş portakal kabuğunu pişirme kağıdı üzerine alıp oda ısısında 30 dakika dinlendirin.
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2
Çikolatayı benmari usulü eritin. Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. İçlerine çay kaşığı yardımıyla fıstık ezmesi doldurun. Elinizle veya çatal yardımıyla hurmaları erimiş bitter çikolatanın içine batıp çıkarın.
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3
Üzerlerine irice kıyılmış yer fıstığı serpin. Pişirme kağıdı serdiğiniz bir tabağa koyup buzdolabında 1 saat dinlendirin. Üzerine rendelenmiş portakal kabuğu serpip servis yapın.
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