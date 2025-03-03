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Fıstık Ezmeli Çikolatalı Hurma

Fıstık Ezmeli Çikolatalı Hurma

Tatlı krizlerine sağlıklı ve enfes bir çözüm! Fıstık ezmeli çikolatalı hurma ile doğal tatlılığın ve çikolatanın mükemmel uyumunu keşfedin!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Rendelenmiş portakal kabuğunu pişirme kağıdı üzerine alıp oda ısısında 30 dakika dinlendirin.

  • 2
    Çikolatayı benmari usulü eritin. Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. İçlerine çay kaşığı yardımıyla fıstık ezmesi doldurun. Elinizle veya çatal yardımıyla hurmaları erimiş bitter çikolatanın içine batıp çıkarın.
  • 3
    Üzerlerine irice kıyılmış yer fıstığı serpin. Pişirme kağıdı serdiğiniz bir tabağa koyup buzdolabında 1 saat dinlendirin. Üzerine rendelenmiş portakal kabuğu serpip servis yapın.

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