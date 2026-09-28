Vişne Soslu Çikolatalı Muffin
Çikolata + vişne = karşı koyması zor bir ikili! Dışı yumuşacık muffin, içinde akışkan çikolata dolgusu, üzerinde nefis vişneli sos… Bir de Dr. Oetker Orman Meyveli Krem Şanti dokunuşu gelince, ortaya tatlı krizlerinin yeni favorisi çıkıyor. Çikolata mı, vişne mi? Bizce ikisi bir arada!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Vişneli sosun hazırlanışı:
Vişneleri toz şeker, nişasta ve su ile karıştırarak 2 dk. kaynatıp soğutun.
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2
Dolgunun hazırlanışı:
Kremayı hafif kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtıp çikolatayı ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın.
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3
Hamurun hazırlanışı:
Kalıpları tereyağı ile yağlayın. Pişirme kağıdından 25×25 cm ölçülerinde 8 adet kare kesin. İkişer pişirme kağıdını çapraz şekilde üst üste koyup kalıpların içine yerleştirin
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4
Un, hamur kabartma tozu ve kakaoyu karıştırıp eleyin. Yumurta, toz şeker ve şekerli vanilini mikser ile 2 dk. çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip kısa bir süre daha çırpın. Un karışımını ilave edin ve düşük devirde kısa bir süre çırpın. Çikolata rendesini ekleyip karıştırın. Hamuru kalıplara paylaştırın, üzerlerine vişneleri batırarak koyun ve 170°C'ye ısıtılmış fırında 30-35 dk. pişirin. Fırından çıkarın ve soğutun.
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5
Dolgu ve krema:
Muffinlerin iç kısımlarını çay kaşığı ile hafif oyarak boşluklar oluşturun ve kremalı çikolatayı bu boşluklara doldurun. Krem şantiyi soğuk süt ile çırpın. Yıldız uçlu krema sıkma torbası ile muffinlerin üzerine sıkın. Vişneli sosu dökün ve servis yapın.
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