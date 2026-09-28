Vişne Soslu Çikolatalı Muffin

Un, hamur kabartma tozu ve kakaoyu karıştırıp eleyin. Yumurta, toz şeker ve şekerli vanilini mikser ile 2 dk. çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip kısa bir süre daha çırpın. Un karışımını ilave edin ve düşük devirde kısa bir süre çırpın. Çikolata rendesini ekleyip karıştırın. Hamuru kalıplara paylaştırın, üzerlerine vişneleri batırarak koyun ve 170°C'ye ısıtılmış fırında 30-35 dk. pişirin. Fırından çıkarın ve soğutun.