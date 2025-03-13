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Öğünler Meyveli Tatlılar Muzlu çikolata kreması

Muzlu Çikolata Kreması

Muzlu Çikolata Kreması
KOLAY 10 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tüm malzemeyi robottan geçirip krema kıvamına getirin. Arzuya göre kakao veya tatlandırıcı miktarını artırabilirsiniz.
  • 2
    Cam kavanozda ağzı kapalı olarak ve buzdolabında 2 gün süre ile muhafaza edebilirsiniz.

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