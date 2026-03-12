Tahinli Kabak Tatlısı
Geleneksel tatlılarımızdan biri olan kabak tatlısını bu tarifle daha çok seveceksiniz. Üzerine dökülen tahin ve cevizle birlikte farklı bir lezzet yolculuğuna çıkartan kabak tatlısı tarifimizi hemen denemelisiniz!
Tahinli Kabak Tatlısı Malzemeleri
Tahinli Kabak Tatlısı Nasıl Yapılır?
-
1
Bal kabağını yıkayıp kuruladıktan sonra kabuklarını temizleyin ve dilimleyin. Üzerine toz şeker ilave edip bir gece dinlendirin.
-
2
Ertesi gün ocağa oturtup, kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin.
-
3
Ocaktan alıp geniş bir tepsiye dökün. Ilındığında üzerlerine tahin gezdirip ceviz serpin ve servis yapın.
Kabak Tatlısına Tahin Koyulur Mu?
Kabak tatlısının en iyi eşlikçilerinden biri tahindir. Pişen kabak tatlısının üzerine tahin dökerek ve ceviz serperek servis etmek tadını katlayacaktır.
Kabak Tatlısı Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?
Kullanacağınız kabakları bir gün önceden şekere yatırmalısınız.
Tencerede kabaklar kısık ateşte ağır ağır pişmelidir.
Tencereye su eklememelisiniz.
Pişince tencerede dinlendirmelisiniz.
Kabak Tatlısı Bozulmadan Kaç Gün Durur?
Kabak tatlısını buzdolabınızda 3-4 gün rahatlıkla saklayabilirsiniz. Sıcak ortamlarda daha hızlı bozulacaktır.
