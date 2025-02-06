İyice karıştırdıktan sonra orta ısıda 30 dakika haşlayın. Daha sonra suyunu süzüp posasını ince telli bir kevgir yardımıyla süzüp karıştırın. Kalan 1 su bardağı oda ısısında su ile buğday nişastasını ve mısır ununu karıştırın. Bu karışımı tencereye ilave edin.