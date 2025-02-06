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Öğünler Meyveli Tatlılar Pepeçura

Pepeçura

Pepeçura
KOLAY 30 DAKİKA

Pepeçura Tarifi: Karadeniz’in Efsanevi Tatlısı! Mor üzümün eşsiz aromasıyla hazırlanan bu geleneksel lezzet, hem hafif hem de ferahlatıcı dokusuyla tatlı severlerin favorisi olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Üzümleri iyice yıkayıp süzdükten sonra saplarıyla birlikte büyük bir tencereye alın. Üzerine 7.5 su bardağı suyu ve şekeri ilave edin.

  • 2

    İyice karıştırdıktan sonra orta ısıda 30 dakika haşlayın. Daha sonra suyunu süzüp posasını ince telli bir kevgir yardımıyla süzüp karıştırın. Kalan 1 su bardağı oda ısısında su ile buğday nişastasını ve mısır ununu karıştırın. Bu karışımı tencereye ilave edin.

  • 3

    Üzerine 1 su bardağı üzüm suyunu ilave edip iyice çırpın. Sonra kalan üzüm suyunu katıp, kısık ısıda, muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Ocaktan alıp servis kaselerine pay edin.

  • 4
    Buzdolabında en az 4-5 saat kadar soğutun. Dilerseniz üzerine kavrulmuş fındık serpin. Tane üzüm ve Hindistan cevizi ile süsleyip servis yapın.

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