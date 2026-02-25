Tuzlu Karamel, Panna Cotta, Yeşil Elma İle
Tuzlu, tatlı ve ekşi bir arada. Unutulmaz bir iz bırakan tuzlu karamelli ve yeşil elmalı panna cotta ile misafirlerinize şef elinden çıkmış bir sunum yapın. İşte adım adım hazırlık aşamaları ve tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Jelatini bir kapta sıcak suyla karıştırıp kenara ayırın.
-
2
Başka bir kapta süt ve kremayı çırpın.
-
3
Toz şekeri bir sos tenceresinde 1 yemek kaşığı su ile kısık ateşte koyu amber rengi alana kadar karamelize edin. Bu aşamada kaşık değmesin, hiç karıştırmayın. Elinizi yakmamaya dikkat edin.
-
4
İstediğiniz kıvama gelince krema karışımını dikkatlice ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın.
-
5
İki dakika bekleyip çözülmüş jelatini ve deniz tuzunu ekleyin. Homojen bir kıvam elde edene kadar çırpıp kaselere pay edin.
-
6
En az 4 saat, ideali 1 gece boyunca buzdolabında bekletin.
-
7
Kaseleri servis tabaklarına ters çevirip çıkarın.
-
8
Yeşil elma dilimleri, frambuaz sos ve badem ile servis yapın.
