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Cevizli Armut Tatlısı

Cevizli Armut Tatlısı
45 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbet için vişne, reyhan, tarçın, toz şeker ve suyu küçük bir tencereye alıp kaynatın. Koyulaşınca meyveleri ve çubuk tarçını içinden alın.

  • 2

    Armutların kabuklarını soyup ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini temizleyip ortalarını çukurlaştırın. Hazırladığınız armutları koyulaşan şerbetin içine koyup kısık ateşte armutlar yumuşayıp rengi pembeleşene kadar, yaklaşık 20 dakika poşe yöntemi ile pişirin. Armutlar oda sıcaklığına gelince servis tabağına alın. Ortalarını krema kıvamında çırpılmış mascarpone peyniri ve cevizle doldurun.

  • 3

    Dilediğiniz şekilde süsleyin. Arzuya göre suyu ile birlikte servis yapın.

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