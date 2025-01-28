Kavanoz Tatlısı
Kavanoz içinde sunulan bu muhteşem tatlı, hem göz alıcı hem de pratik. İster misafirlerinize sunun, ister kendinize küçük bir tatlı molası verin; bu tatlı, her zaman favoriniz olacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Elmaları yıkayıp kabuklarını soyun ve kalın rendeleyin. Bir tavaya tereyağını alın, eriyince içine elmayı ekleyin. Üzerine tarçını serpip yumuşayana kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra balı katıp karıştırın.
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2
Ayrı bir yerde süzme yoğurt, labne peyniri ve balı karıştırın. Daha sonra kavanozlara elmalı karışımı ve yoğurtlu karışımı dönüşümlü olarak pay edin. Üzerlerini kumkuat ya da mevsim meyveleri ile süsleyip servis yapın.
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