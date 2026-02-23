Gül Elmalı Büş Dolgulu Tartoletler
Gül formunda elmaların sofranıza bir sanat eseri dokunuşu katacağı bu tarif milföy hamuru sayesinde kolay bir hale geliyor. Reyhan şerbeti dokunuşuyla sofranıza sadece görüntü değil lezzet katacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Elmaları ince ve yarım ay şeklinde dilimleyin. Reyhan şerbetini bir taşım kaynatıp elma dilimlerini yumuşayana ve renk alana kadar içinde bekletin. İşleyebileceğiniz yumuşaklığa gelince havlu kağıt serilmiş bir tepsi üzerine alın.
-
2
Altılı muffin kalıbına kağıt muffin kalıplarını yerleştirin. İçlerine birer milföyü çanak şeklinde koyun. Kabarmaması için tabanına çatalla delikler açın.
-
3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.
-
4
Tartoletlerin içlerine büş peyniri ile bir kat yapın. Üzerlerine dıştan içe doğru elma dilimlerini sarıp gül şekli verin.
-
5
Bal gezdirip, pudra şekeri serpin ve taze nane ile süsleyip servis yapın.
Tartolet Bir Gece Önceden Hazırlanır Mı?
Tartolet bir gece önceden hazırlanabilir. Buzdolabına koyarak taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Hava geçirmez bir kaba koyarak buzdolabınızın soğutucu kısmında rahatlıkla saklayabilirsiniz.
Tartolet Hangi Ülkeye Ait?
Tartolet aslen bir Fransız tatlısıdır. Tek atımlık lokmalar şeklinde servis edilir. Genellikle üzerinde meyve ve krema bulunur.
Tartolet Dolapta Kaç Gün Dayanır?
Tartolet hazırladığınızda kapalı bir kaba koyarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Tartolet genellikle meyveyle yapılan tek atımlık bir tatlı olduğundan dolayı uzun süre dolapta dayanmaz. 2-3 gün içerisinde tüketmelisiniz eğer tüketmezseniz üzerindeki meyveler yumuşayarak bozulabilir.
