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Meyveli Tatlı Krep

Meyveli Tatlı Krep
KOLAY 20 DAKİKA

Yapımı son derece pratik, yörelere göre bir-iki ufak dokunuşla ‘cızlama’, ‘akıtma’, ‘cızlak’ adlarıyla da bilinen krep; tatlı ya da tuzlu hazırlanabilen lezzetli ve besleyici bir hamur işidir. Peki krep nasıl hazırlanır? İşte şimdi hep birlikte krebin nasıl hazırlandığına bakalım!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Krepleri verilen temel krep tarifine göre hazırlayın. Su ve nişastayı iyice çırpın. Vişneyi bir sos tenceresine alıp toz şekeri ekleyin.

  • 2

    Nişastalı suyu da ilave edip kısık ısıda 5 dakika pişirin. İrice dilimlenmiş çilek ve ahududuyu katıp karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

  • 3

    Krema için bütün malzemeyi bir kaseye alın. Mikser yardımıyla çırpın.

  • 4

    Krepleri dilediğiniz şekilde katlayıp aralarına kremayı pay edin. Üzerine kalan kremadan yerleştirin. Meyveli karışımı gezdirip servis yapın.

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