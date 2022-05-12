Meyveli Tatlı Krep
Yapımı son derece pratik, yörelere göre bir-iki ufak dokunuşla ‘cızlama’, ‘akıtma’, ‘cızlak’ adlarıyla da bilinen krep; tatlı ya da tuzlu hazırlanabilen lezzetli ve besleyici bir hamur işidir. Peki krep nasıl hazırlanır? İşte şimdi hep birlikte krebin nasıl hazırlandığına bakalım!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Krepleri verilen temel krep tarifine göre hazırlayın. Su ve nişastayı iyice çırpın. Vişneyi bir sos tenceresine alıp toz şekeri ekleyin.
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2
Nişastalı suyu da ilave edip kısık ısıda 5 dakika pişirin. İrice dilimlenmiş çilek ve ahududuyu katıp karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
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3
Krema için bütün malzemeyi bir kaseye alın. Mikser yardımıyla çırpın.
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4
Krepleri dilediğiniz şekilde katlayıp aralarına kremayı pay edin. Üzerine kalan kremadan yerleştirin. Meyveli karışımı gezdirip servis yapın.
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