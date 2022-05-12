Meyveli Tatlı Krep

Yapımı son derece pratik, yörelere göre bir-iki ufak dokunuşla ‘cızlama’, ‘akıtma’, ‘cızlak’ adlarıyla da bilinen krep; tatlı ya da tuzlu hazırlanabilen lezzetli ve besleyici bir hamur işidir. Peki krep nasıl hazırlanır? İşte şimdi hep birlikte krebin nasıl hazırlandığına bakalım!